В курском поселке Теткино при обстреле повреждено восемь домов

В результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины повреждения получили восемь частных домовладений, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

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По его словам, у домов повреждены крыши, окна и заборы. Глава региона пообещал оказать помощь собственникам.

Часть поселка обесточена из-за повреждения линий электропередачи. Аварийные бригады начнут восстановление, когда это будет безопасно, отметил Старовойт.

В четверг, 21 марта, глава администрации Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей покинуть приграничные населенные населенные пункты из-за обстрелов, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:УкраинаОбстрелКурская Область

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