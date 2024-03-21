В курском поселке Теткино при обстреле повреждено восемь домов
В результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины повреждения получили восемь частных домовладений, написал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
По его словам, у домов повреждены крыши, окна и заборы. Глава региона пообещал оказать помощь собственникам.
Часть поселка обесточена из-за повреждения линий электропередачи. Аварийные бригады начнут восстановление, когда это будет безопасно, отметил Старовойт.
В четверг, 21 марта, глава администрации Грайворонского городского округа Белгородской области Геннадий Бондарев призвал жителей покинуть приграничные населенные населенные пункты из-за обстрелов, сообщает «Радиоточка НСН».
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