В Курской области заявили об атаке украинских спецслужб на школьные чаты

Правительство Курской области в своем Telegram-канале сообщило о взломе чатов местных школ украинскими спецслужбами.

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Пресс-служба регионального правительства заявила, что созданный анонимный Telegram-канал информирует о якобы готовящихся терактах на территориях школ. Взлому подверглись чаты образовательных учреждений нескольких городов, включая Курск.

Власти призвали жителей области не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.

Накануне украинские хакеры взломали сайт администрации Донецка. Там появилось фейковое распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания Почетного гражданина города, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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