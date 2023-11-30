В Курской области заявили об атаке украинских спецслужб на школьные чаты
Правительство Курской области в своем Telegram-канале сообщило о взломе чатов местных школ украинскими спецслужбами.
Пресс-служба регионального правительства заявила, что созданный анонимный Telegram-канал информирует о якобы готовящихся терактах на территориях школ. Взлому подверглись чаты образовательных учреждений нескольких городов, включая Курск.
Власти призвали жителей области не поддаваться панике и не распространять недостоверную информацию.
Накануне украинские хакеры взломали сайт администрации Донецка. Там появилось фейковое распоряжение о присвоении сыну главы Чечни Рамзана Кадырова Адаму звания Почетного гражданина города, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru