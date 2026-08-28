В Санкт-Петербурге заочно арестовали Александра Невзорова

Она указала, что Невзорову вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента, а также финансирование экстремистской деятельности.

«Срок ареста - два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на нашей территории», - уточнила Лебедева в своём Telegram-канале.

Ранее суд в Москве заочно арестовал стендап-комика Александра Долгополова (признан в России иноагентом), по делу о реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

