В Санкт-Петербурге заочно арестовали Александра Невзорова

Приморский районный суд Санкт-Петербурга заочно арестовал журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом и участником запрещённого в стране экстремистского объединения, внесён в перечень террористов и экстремистов). Об этом заявила глава объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Арестовича заочно приговорили в РФ к 11 годам колонии за призывы к терроризму

Она указала, что Невзорову вменяют уклонение от исполнения обязанностей иноагента, а также финансирование экстремистской деятельности.

«Срок ареста - два месяца с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания на нашей территории», - уточнила Лебедева в своём Telegram-канале.

Ранее суд в Москве заочно арестовал стендап-комика Александра Долгополова (признан в России иноагентом), по делу о реабилитации нацизма, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Семен Лиходеев
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