Минобороны: С Плесецка запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Российские ракетчики стратегического назначения провели успешный испытательный пуск с государственного космодрома Плесецк. Учебные боевые части запущенной ракеты в полном соответствии с расчетами прибыли в заданную точку на камчатском полигоне Кура, сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе тренировки расчеты РВСН отработали полный цикл действий: передислокацию стартовой батареи в удаленный позиционный район, подготовку техники и непосредственное проведение старта. Использовался подвижный грунтовый ракетный комплекс на твердом топливе, способный скрытно перемещаться по маршрутам патрулирования.

С космодрома Плесецк успешно запустили ракету-носитель «Ангара-1.2»

Основной целью мероприятия стала проверка летных и тактико-технических параметров оружия. По оценке военного ведомства, все поставленные перед личным составом задачи выполнены в полном объеме, а характеристики комплекса подтверждены на практике.

Ранее, 24 августа, с космодрома Плесецк запустили ракету «Союз» в интересах Минобороны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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