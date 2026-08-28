Минобороны: С Плесецка запустили межконтинентальную баллистическую ракету

Российские ракетчики стратегического назначения провели успешный испытательный пуск с государственного космодрома Плесецк. Учебные боевые части запущенной ракеты в полном соответствии с расчетами прибыли в заданную точку на камчатском полигоне Кура, сообщило Министерство обороны РФ.

В ходе тренировки расчеты РВСН отработали полный цикл действий: передислокацию стартовой батареи в удаленный позиционный район, подготовку техники и непосредственное проведение старта. Использовался подвижный грунтовый ракетный комплекс на твердом топливе, способный скрытно перемещаться по маршрутам патрулирования.