Игристые вина в Россию привозят из Италии, Испании и Франции, однако основной объем рынка составляют отечественные. Об этом НСН рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.

К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24–37% в зависимости от сети и формата магазинов, пишет «Коммерсант». Это на 11 п.п. выше, чем годом ранее. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Ставцев раскрыл, что не только количество российских вин выросло, но и их качество.