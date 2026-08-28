От Франции до ЮАР: Откуда в Россию везут игристые и тихие вина
По тихим винам на российском рынке лидируют наименования из Латинской Америки, Чили, Аргентина, а по игристым — отечественные, заявил НСН Александр Ставцев.
Игристые вина в Россию привозят из Италии, Испании и Франции, однако основной объем рынка составляют отечественные. Об этом НСН рассказал руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
К концу первого полугодия средняя доля российских вин в ассортименте ритейлеров выросла до 24–37% в зависимости от сети и формата магазинов, пишет «Коммерсант». Это на 11 п.п. выше, чем годом ранее. Практически везде доля локальной продукции превышает 20%, что уже больше квоты для ритейла, которую Минпромторг обещал ввести с марта 2027 года. Ставцев раскрыл, что не только количество российских вин выросло, но и их качество.
«Что касается качества наших вин, безусловно, оно выросло. За последние 10 лет у нас, во-первых, стало больше вин. В 2018-2019 году российских наименований вин, сделанных из винограда и выращенных в РФ, насчитывалось несколько сотен. Сейчас — это 7-8 тысяч. Во-вторых, качество, выраженное в дегустационных оценках, тоже растет, и это признают и закупщики торговых сетей. Базовая цена на рынке — это именно российское вино», — рассказал он.
Также он раскрыл, откуда сегодня импортируются тихие и игристые вина в Россию.
«У нас два рынка вина: тихое вино и игристое. В сегменте игристых вин российское вино занимает большую долю, конкурентов достаточно мало. Больше 70% вина мы выпиваем в собственном производстве. За импорт по игристым винам у нас в основном отвечают Италия, Испания, Франция. Игристые европейские вина заменить осложнение, потому что в странах Нового Света их производится не так много. Их немножко делает Чили, ЮАР, но в основном это страны-производители тихого вина. По тихим винам наиболее активную долю занимают страны Латинской Америки, Чили, Аргентина. Очень вырос объем поставок из ЮАР. Много грузинских вин», — отметил собеседник НСН.
Ранее Ставцев раскрыл НСН, что в сетевых продуктовых магазинах доля российских вин уже давно преобладает.
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