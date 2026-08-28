В Подмосковье две школьницы подозреваются в убийстве мальчика

Двух девочек-подростков задержали по подозрению в убийстве шестиклассника в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было заранее спланировано, а мальчика заманили в заброшенное здание под предлогом выпить пиво.

По данным источника, возраст подозреваемых 15 и 16 лет. Перед встречей они подготовили ножи и перчатки, а мобильные телефоны оставили дома, чтобы усложнить отслеживание их передвижений. Одна из школьниц призналась, что давно хотела узнать, каково это - убивать. Предварительно, девочки также могли опасаться, что потерпевший расскажет подробности их личной жизни.