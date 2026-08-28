В Подмосковье две школьницы подозреваются в убийстве мальчика
Двух девочек-подростков задержали по подозрению в убийстве шестиклассника в деревне Кабаново Орехово-Зуевского городского округа. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было заранее спланировано, а мальчика заманили в заброшенное здание под предлогом выпить пиво.
По данным источника, возраст подозреваемых 15 и 16 лет. Перед встречей они подготовили ножи и перчатки, а мобильные телефоны оставили дома, чтобы усложнить отслеживание их передвижений. Одна из школьниц призналась, что давно хотела узнать, каково это - убивать. Предварительно, девочки также могли опасаться, что потерпевший расскажет подробности их личной жизни.
Шестиклассник пропал 26 августа, после чего прокуратура Московской области возбудила уголовное дело об убийстве. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обеим подозреваемым меры пресечения.
Ранее в Подмосковье убили вдову бывшего вице-премьера Дагестана 43-летнюю Анну Каменеву, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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