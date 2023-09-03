В Курской области загорелось здание после атаки БПЛА
3 сентября 202321:13
В городе Курчатов Курской области произошел инцидент с украинским беспилотником, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.
В результате атаки БПЛА произошел пожар в нежилом здании. Возгорание ликвидировано.
«Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», - отметил губернатор.
В Курской области в воскресенье обезвредили два украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru