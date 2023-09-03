В Курской области загорелось здание после атаки БПЛА

В городе Курчатов Курской области произошел инцидент с украинским беспилотником, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Роман Старовойт.

Российская ПВО за сутки сбила 34 украинских беспилотника

В результате атаки БПЛА произошел пожар в нежилом здании. Возгорание ликвидировано.

«Пострадавших нет, на месте работают силовые структуры», - отметил губернатор.

В Курской области в воскресенье обезвредили два украинских беспилотника, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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