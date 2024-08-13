Алаудинов прокомментировал сообщения о сдаче в плен бойцов «Ахмата»

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов не подтвердил сообщения Украины о том, что бойцы сдаются в плен украинским Вооруженным силам, сообщает «РЕН ТВ».

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«Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы», – заявил он. Алаудинов задался вопросом, почему якобы сдавшимся в плен бойцам закрывают лица и умалчивают их позывные.

Ггенерал-майора отметил, что ВСУ не умеют воевать и не оправдывают средства, которые вливают США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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