Алаудинов прокомментировал сообщения о сдаче в плен бойцов «Ахмата»
13 августа 202401:02
Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов не подтвердил сообщения Украины о том, что бойцы сдаются в плен украинским Вооруженным силам, сообщает «РЕН ТВ».
«Но самое интересное, что ни один боец в плен не сдавался. Ребята бьются как львы», – заявил он. Алаудинов задался вопросом, почему якобы сдавшимся в плен бойцам закрывают лица и умалчивают их позывные.
Ггенерал-майора отметил, что ВСУ не умеют воевать и не оправдывают средства, которые вливают США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru