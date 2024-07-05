В Курской области ВСУ повредили здание музыкальной школы

«В результате атаки украинской ракетой... повреждено здание музыкальной школы», — написал глава области в Telegram-канале.

Кроме того, при ударе были повреждены расположенные неподалеку магазины, в зданиях посечены фасады и выбиты окна. Как отметил Смирнов, пострадавших нет.

Ранее ВСУ сбросили боеприпас с беспилотника на частный дом в селе Новостроевка-Вторая Белгородской области, пострадали три человека, пишет 360.ru.

