При атаке дрона ВСУ в Курской области погибли пять человек
29 июня 202408:25
Пять человек погибли при атаке беспилотника в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
По его словам, ночью 29 июня дрон ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище.
«В результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребенка», — написал Смирнов в Telegram.
Врио губернатора добавил, что еще двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали в Рыльскую районную больницу.
Ранее Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над Крымом, Тверской, Брянской и Белгородской областями.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru