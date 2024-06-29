При атаке дрона ВСУ в Курской области погибли пять человек

Пять человек погибли при атаке беспилотника в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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По его словам, ночью 29 июня дрон ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище.

«В результате сброса погибло 5 человек, из них 2 маленьких ребенка», — написал Смирнов в Telegram.

Врио губернатора добавил, что еще двух человек в тяжелом состоянии госпитализировали в Рыльскую районную больницу.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении шести украинских беспилотников над Крымом, Тверской, Брянской и Белгородской областями.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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