В Курской области военные посадили украинский дрон-камикадзе

В Рыльском районе Курской области средствами РЭБ посадили украинский беспилотник-камикадзе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Три дома в брянском селе Петрова Гута повреждены после обстрела ВСУ

По его словам, груз, который нес беспилотник, не успел сдетонировать.

Глава региона выразил благодарность российским военнослужащим, которые защищают регионы нашей страны.

Накануне ВСУ обстреляли брянское село Забрама, пострадавших нет, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Курской области Роман Старовойт
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