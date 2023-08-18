В Курской области военные посадили украинский дрон-камикадзе

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей (НСН)»: свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой и нажмите: Ctrl + Enter

Россия и Венгрия подписали документы о начале строительства АЭС «Пакш-2»

Россиян обязали ставить на учет парапланы и дельтапланы

Число отравившихся шаурмой во Владимире выросло до 56, среди них — 13 детей

Новогодние выходные в 2024 году продлятся с 30 декабря по 8 января

По его словам, груз, который нес беспилотник, не успел сдетонировать.

В Рыльском районе Курской области средствами РЭБ посадили украинский беспилотник-камикадзе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ заявило о двух сбитых Су-25 ВСУ

Глава МИД Лавров возглавит делегацию РФ на 78 сессии Генассамблеи ООН Минобороны РФ заявило о двух сбитых Су-25 ВСУ Военные РФ перехватили украинский дрон в Курской области Россия закрыла въезд нескольким официальным лицам Молдавии АвтоВАЗ поднял цены на некоторые модели Lada

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например: