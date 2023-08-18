В Курской области военные посадили украинский дрон-камикадзе
18 августа 202315:48
В Рыльском районе Курской области средствами РЭБ посадили украинский беспилотник-камикадзе, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
По его словам, груз, который нес беспилотник, не успел сдетонировать.
Глава региона выразил благодарность российским военнослужащим, которые защищают регионы нашей страны.
Накануне ВСУ обстреляли брянское село Забрама, пострадавших нет, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru