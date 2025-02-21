В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель

Житель Курской области 1959 года рождения погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Хинштейн: ВСУ обстреляли сельсовет села Козино

По его словам, инцидент произошёл в рабочем посёлке Глушково, где украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль Volkswagen Passat.

«В результате удара погиб местный житель, находившийся в машине в качестве пассажира. Водитель не пострадал. Выражаю самые глубокие соболезнования семье погибшего», - написал Хинштейн.

Он добавил, что близким будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области была атакована съёмочная группа «Первого канала», сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУОбстрелПогибшиеКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры