В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель
Житель Курской области 1959 года рождения погиб в результате атаки дрона ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, инцидент произошёл в рабочем посёлке Глушково, где украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль Volkswagen Passat.
«В результате удара погиб местный житель, находившийся в машине в качестве пассажира. Водитель не пострадал. Выражаю самые глубокие соболезнования семье погибшего», - написал Хинштейн.
Он добавил, что близким будет оказана вся необходимая поддержка.
Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области была атакована съёмочная группа «Первого канала», сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru