В Курской области в результате атаки дрона ВСУ погиб мирный житель

По его словам, инцидент произошёл в рабочем посёлке Глушково, где украинский беспилотник атаковал гражданский автомобиль Volkswagen Passat.

«В результате удара погиб местный житель, находившийся в машине в качестве пассажира. Водитель не пострадал. Выражаю самые глубокие соболезнования семье погибшего», - написал Хинштейн.

Он добавил, что близким будет оказана вся необходимая поддержка.

Ранее Хинштейн заявил, что в Курской области была атакована съёмочная группа «Первого канала», сообщает «Свободная пресса».

