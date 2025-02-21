Хинштейн: ВСУ обстреляли сельсовет села Козино

По его слован, в здании, помимо прочего, располагалась администрация местного сельсовета.

«Ценные вещи и документы оперативно вынесли», - написал Хинштейн.

Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, так как «население села было отселено».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 40 млрд рублей на ежемесячные выплаты лишившимся имущества в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

