Хинштейн: ВСУ обстреляли сельсовет села Козино
Козинский ДК загорелся в результате обстрела села Козино Рыльского района со стороны ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По его слован, в здании, помимо прочего, располагалась администрация местного сельсовета.
«Ценные вещи и документы оперативно вынесли», - написал Хинштейн.
Он добавил, что пострадавших в результате инцидента нет, так как «население села было отселено».
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделит около 40 млрд рублей на ежемесячные выплаты лишившимся имущества в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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