В Курской области в результате атаки БПЛА погибла женщина
Одна женщина погибла и еще три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Глушковском районе в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что взрывные устройства были сброшены на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Пожарным расчетам удалось потушить горящие машины.
Пострадавшие, получившие ранения в результате атаки, будут госпитализированы в районную больницу.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 12 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха», четырех управляемых ракет Storm Shadow и 31 беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru