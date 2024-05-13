В Курской области в результате атаки БПЛА погибла женщина

Одна женщина погибла и еще три человека получили ранения в результате атаки БПЛА в Глушковском районе в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

В Липецкой области после атаки БПЛА загорелась электроподстанция

Уточняется, что взрывные устройства были сброшены на личные автомобили жителей села Попово-Лежачи. Пожарным расчетам удалось потушить горящие машины.

Пострадавшие, получившие ранения в результате атаки, будут госпитализированы в районную больницу.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 12 снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха», четырех управляемых ракет Storm Shadow и 31 беспилотников самолетного типа над четырьмя регионами России, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/avbogomaz
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотники

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