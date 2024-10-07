В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА

Ракету и беспилотник ВСУ самолетного типа уничтожили в Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Объекты сбили в небе над регионом утром 7 октября.

«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов.

Ранее Минобороны отчиталось, что минувшей ночью над территорией Курской области уничтожили шесть украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:РакетаБеспилотникиКурская Область

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