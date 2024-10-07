В Курской области уничтожили украинскую ракету и БПЛА
7 октября 202411:27
Ракету и беспилотник ВСУ самолетного типа уничтожили в Курской области. Об этом сообщил губернатор Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Объекты сбили в небе над регионом утром 7 октября.
«Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — написал Смирнов.
Ранее Минобороны отчиталось, что минувшей ночью над территорией Курской области уничтожили шесть украинских беспилотников, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru