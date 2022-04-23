Курский губернатор заявил об обстреле пункта пропуска Украиной
23 апреля 202218:27
Пункт пропуска на границе в Глушковском районе обстрелян из миномётов со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле», - сообщил Старовойт.
Раненых и погибших нет, отметил глава региона.
Ранее Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в Кореневском районе был обстрелян пограничный наряд.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru