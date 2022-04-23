Курский губернатор заявил об обстреле пункта пропуска Украиной

Пункт пропуска на границе в Глушковском районе обстрелян из миномётов со стороны Украины, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

В Курской области с 11 апреля вводится высокий уровень террористической опасности

«В результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле», - сообщил Старовойт.

Раненых и погибших нет, отметил глава региона.

Ранее Роман Старовойт в своём Telegram-канале заявил, что в Кореневском районе был обстрелян пограничный наряд.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:УкраинаОбстрелКурская ОбластьГубернатор
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