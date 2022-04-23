Курский губернатор заявил об обстреле пункта пропуска Украиной

Первый замруководителя Администрации президента России Сергей Кириенко посетил Донецк СМИ: в Японии направили самолет для участия в поисках круизного судна, которое пропало у берегов Хоккайдо СМИ: в некоторых частях мира численность насекомых снизилась вдвое из-за изменения климата и земледелия В Москву и область придут заморозки на следующей неделе