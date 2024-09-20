В Курской области сбили украинскую ракету

Ракету ВСУ уничтожили над Курской областью. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Этой ночью украинская ракета была сбита нашими бойцами ПВО в небе над... областью», — написал губернатор, выразив благодарность защитникам.

Ранее в Курской области зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» сбил беспилотник ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

Между тем Минобороны сообщило, что ночью 20 сентября силы ПВО сбили восемь украинских дронов в Белгородской области.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОРакетаКурская Область

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