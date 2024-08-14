В Курской области сбили украинский беспилотник

Украинский дрон самолетного типа сбит в Курской области. Об этом сообщило Минобороны.

Минобороны сообщило об уничтожении 117 дронов ВСУ и четырех ракет «Точка-У»

«Около 11.10 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — указали в ведомстве.

Беспилотник был уничтожен над Курской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее над регионом сбили 37 дронов и четыре тактические ракеты «Точка-У», напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОКурская ОбластьМинобороны

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