Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек

Автобус сельхозпредприятия «Агро-Белогорье» был атакован беспилотником в селе Вязовое Краснояружского района. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

ВСУ обстреляли три населенных пункта Белгородской области

По его словам, в результате был смертельно ранен мужчина, который скончался на месте до приезда медиков.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков.

Он также добавил, что ещё три человека были ранены.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ ударили по Шебекино, в результате была ранена женщина, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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