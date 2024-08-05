Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек

По его словам, в результате был смертельно ранен мужчина, который скончался на месте до приезда медиков.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков.

Он также добавил, что ещё три человека были ранены.

Ранее Гладков заявил, что ВСУ ударили по Шебекино, в результате была ранена женщина, сообщает «Свободная пресса».