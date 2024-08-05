Беспилотник атаковал автобус в Белгородской области, погиб один человек
5 августа 202418:08
Автобус сельхозпредприятия «Агро-Белогорье» был атакован беспилотником в селе Вязовое Краснояружского района. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в результате был смертельно ранен мужчина, который скончался на месте до приезда медиков.
«Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написал Гладков.
Он также добавил, что ещё три человека были ранены.
Ранее Гладков заявил, что ВСУ ударили по Шебекино, в результате была ранена женщина, сообщает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru