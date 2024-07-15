В Курской области сбили три беспилотника

Три беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

Над тремя регионами России нейтрализовали 22 беспилотника ВСУ

«Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито 3 украинских БПЛА», — написал Смирнов.

Врио губернатора поблагодарил военных за работу.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 июля средства ПВО нейтрализовали 15 беспилотников над Брянской областью, один — над Липецкой, еще шесть – над Крымом, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОКурская ОбластьБеспилотники

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