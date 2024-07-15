В Курской области сбили три беспилотника
15 июля 202408:20
Три беспилотника ВСУ самолетного типа уничтожили в Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
«Утром в Железногорском районе средствами ПВО сбито 3 украинских БПЛА», — написал Смирнов.
Врио губернатора поблагодарил военных за работу.
Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 июля средства ПВО нейтрализовали 15 беспилотников над Брянской областью, один — над Липецкой, еще шесть – над Крымом, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru