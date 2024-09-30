Над территорией Белгородской области уничтожили два беспилотника ВСУ
30 сентября 202407:59
Два беспилотника самолетного типа сбили над Белгородской областью, передает Минобороны.
По данным ведомства, прошедшей ночью военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по территории России.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее дрон ВСУ ударил по многоквартирному дому в Курске, напоминает 360.ru. Здание получило значительные повреждения.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru