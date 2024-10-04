В Курской области сбили две ракеты ВСУ
4 октября 202412:05
Две украинские ракеты уничтожили в Курской области. Об этом написал глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Две... ракеты сбиты силами ПВО», — подчеркнул губернатор, поблагодарив защитников региона.
Накануне над территорией Курской области нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru