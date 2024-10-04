В Курской области сбили две ракеты ВСУ

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Две украинские ракеты уничтожили в Курской области. Об этом написал глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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