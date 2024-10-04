В Курской области сбили две ракеты ВСУ

Две украинские ракеты уничтожили в Курской области. Об этом написал глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской областью

«Две... ракеты сбиты силами ПВО», — подчеркнул губернатор, поблагодарив защитников региона.

Накануне над территорией Курской области нейтрализовали 14 беспилотников ВСУ, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РакетыПВОКурская Область

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