Средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской областью

Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата в небе над Курской областью, сообщило Минобороны.

По данным ведомства, атаки дронов были предприняты в период с 13:50 до 17:00 по московскому времени. В Минобороны отметили, что попытки нападений были направлены на объекты на территории России. Все три беспилотника были успешно нейтрализованы.

ПВО за полчаса сбила два украинских беспилотника в Курской области

Ранее в тот же день ведомство информировало об уничтожении двух других дронов, также замеченных над Курской областью.

С 9 августа в Курской области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиВСУУкраинаПВОКурская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры