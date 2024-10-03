Средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской областью
Системы противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили три беспилотных летательных аппарата в небе над Курской областью, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, атаки дронов были предприняты в период с 13:50 до 17:00 по московскому времени. В Минобороны отметили, что попытки нападений были направлены на объекты на территории России. Все три беспилотника были успешно нейтрализованы.
Ранее в тот же день ведомство информировало об уничтожении двух других дронов, также замеченных над Курской областью.
С 9 августа в Курской области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».
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