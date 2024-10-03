Средства ПВО уничтожили три украинских дрона над Курской областью

Ранее в тот же день ведомство информировало об уничтожении двух других дронов, также замеченных над Курской областью.

С 9 августа в Курской области действует режим контртеррористической операции, а с 15 августа ситуация в области официально классифицирована как чрезвычайная на федеральном уровне, передает «Радиоточка НСН».