В Курской области при атаке беспилотника погиб водитель микроавтобуса
6 августа 202415:45
Микроавтобус был атакован украинским коптером в Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
По его словам, инцидент произошёл недалеко от села Нехаевка Рыльского района.
«Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким», - написал Смирнов.
Ранее под Белгородом один человек погиб и трое пострадали при атаке украинского беспилотника на автобус, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru