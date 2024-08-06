В Курской области при атаке беспилотника погиб водитель микроавтобуса

Микроавтобус был атакован украинским коптером в Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

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По его словам, инцидент произошёл недалеко от села Нехаевка Рыльского района.

«Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким», - написал Смирнов.

Ранее под Белгородом один человек погиб и трое пострадали при атаке украинского беспилотника на автобус, сообщает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:СпецоперацияБеспилотникиВСУКурская Область

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