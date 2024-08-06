В Курской области при атаке беспилотника погиб водитель микроавтобуса

По его словам, инцидент произошёл недалеко от села Нехаевка Рыльского района.

«Водитель машины погиб на месте. Выражаю соболезнования его родным и близким», - написал Смирнов.

Ранее под Белгородом один человек погиб и трое пострадали при атаке украинского беспилотника на автобус, сообщает RT.

