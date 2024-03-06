В Курской области после атаки украинского беспилотника загорелся склад ГСМ

Склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе Курской области загорелся в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

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«Горит резервуар с топливом», — написал губернатор в Telegram.

По словам Старовойта, никто не пострадал. На место происшествия выехали специалисты оперативных служб.

Ранее ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушаково под Курском, было нарушено энергоснабжение объекта и села Кульбаки, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БеспилотникиПожарКурская Область

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