В Курской области после атаки украинского беспилотника загорелся склад ГСМ
6 марта 202409:47
Склад горюче-смазочных материалов в Железногорском районе Курской области загорелся в результате атаки украинского дрона. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.
«Горит резервуар с топливом», — написал губернатор в Telegram.
По словам Старовойта, никто не пострадал. На место происшествия выехали специалисты оперативных служб.
Ранее ВСУ обстреляли железнодорожную станцию Глушаково под Курском, было нарушено энергоснабжение объекта и села Кульбаки, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской области после атаки украинского беспилотника загорелся склад ГСМ
- Ховалыг: При ЧП на Шагонарской ТЭЦ никто не погиб
- Актер Илья Устюжанинов умер на 41-м году жизни
- В Калининграде родился детеныш гигантского муравьеда
- Над Воронежем и областью сбили беспилотники ВСУ
- Сбербанк повысил ставки по вкладу в юанях
- СМИ: В Луизиане разрешили казнь азотом
- СМИ: Зеленская отклонила приглашение Белого дома посетить выступление Байдена
- Режим ЧС регионального значения ввели в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ
- Актеры сериала «Слово пацана» стали лауреатами премии «Голос поколения»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru