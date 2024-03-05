МЧС: В результате ЧП в Белгородской области поврежден один резервуар

Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в округе, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, возгорание произошло на АО «Белгороднефтепродукт», якобы загорелись три резервуара.

«А на самом деле: поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств для ликвидации ... достаточно», — говорится в сообщении в Telegram-канале белгородского МЧС.

По данным ведомства, на месте ЧП уже ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.

