МЧС: В результате ЧП в Белгородской области поврежден один резервуар
Резервуар на нефтебазе поврежден в результате ЧП в Губкинском городском округе Белгородской области. Об этом сообщили в МЧС региона.
Ранее глава области Вячеслав Гладков сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте в округе, напоминает Ura.ru. По данным СМИ, возгорание произошло на АО «Белгороднефтепродукт», якобы загорелись три резервуара.
«А на самом деле: поврежден один резервуар, угрозы распространения огня нет, сил и средств для ликвидации ... достаточно», — говорится в сообщении в Telegram-канале белгородского МЧС.
По данным ведомства, на месте ЧП уже ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru