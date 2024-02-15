В Курской области после атаки беспилотника загорелась нефтебаза
15 февраля 202403:02
В Курском районе Курской области в результате атаки беспилотника Украины произошло возгорание на нефтебазе, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте событий работают спецслужбы.
Ранее власти Энергодара сообщили об атаке города дронами-камикадзе ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru