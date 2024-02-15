В Курской области после атаки беспилотника загорелась нефтебаза

В Курском районе Курской области в результате атаки беспилотника Украины произошло возгорание на нефтебазе, сообщил в Telegram губернатор региона Роман Старовойт.

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По его словам, предварительным данным, никто не пострадал. Сейчас на месте событий работают спецслужбы.

Ранее власти Энергодара сообщили об атаке города дронами-камикадзе ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПожарыВСУБеспилотники

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