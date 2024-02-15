В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность
15 февраля 202412:23
В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
Губернатор призвал граждан не подходить к окнам, по возможности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.
«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - добавил Гладков.
Накануне над Белгородской областью работала ПВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru