В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность

В Белгороде и Белгородском районе объявлена ракетная опасность, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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Губернатор призвал граждан не подходить к окнам, по возможности укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

«Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место», - добавил Гладков.

Накануне над Белгородской областью работала ПВО, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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