ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду
Над территорией Белгородской области в воскресенье сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, ЧП произошло на подлете к Белгороду. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате уничтожения дрона нет.
«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил Гладков.
Украинская армия накануне пыталась атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. По информации Минобороны РФ, объект уничтожили примерно в 15:00, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru