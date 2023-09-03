ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

По его словам, ЧП произошло на подлете к Белгороду. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате уничтожения дрона нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил Гладков.

Украинская армия накануне пыталась атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. По информации Минобороны РФ, объект уничтожили примерно в 15:00, передает «Радиоточка НСН».

