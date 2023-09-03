ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду

Над территорией Белгородской области в воскресенье сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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По его словам, ЧП произошло на подлете к Белгороду. Система противовоздушной обороны сбила беспилотный летательный аппарат.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате уничтожения дрона нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», - добавил Гладков.

Украинская армия накануне пыталась атаковать Белгородскую область с помощью беспилотника. По информации Минобороны РФ, объект уничтожили примерно в 15:00, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиБелгородская область

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