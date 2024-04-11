В Курской области ночью сбили три беспилотника ВСУ

Три украинских беспилотника самолетного типа уничтожили в Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

Дрон рухнул на строящееся здание ЦРБ под Липецком

«Ночью в Фатежском районе... сбито 3 украинских БПЛА», — написал губернатор в Telegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал. Разрушений не зафиксировано.

Ранее украинский дрон сбросил взрывное устройство на автомобиль в курском селе Апанасовка, погибли три человека, находившиеся в машине, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьБеспилотники

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