Дрон рухнул на строящееся здание ЦРБ под Липецком
Беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Ранее в Добровском округе была объявлена угроза атаки БПЛА.
«Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ... На месте... работают сотрудники правоохранительных органов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Артамонов уточнил, что дрон рухнул на строящийся терапевтический корпус. В результате произошел пожар на площади 4 кв. м, была повреждена внешняя отделка и окна здания. Никто не пострадал.
Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Брасовским районом Брянской области, напоминает телеканал «360».
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