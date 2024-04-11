Дрон рухнул на строящееся здание ЦРБ под Липецком

Беспилотник упал на строящееся здание центральной районной больницы в селе Доброе Липецкой области. Об этом сообщил глава региона Игорь Артамонов.

В Брянской области сбили украинский БПЛА самолетного типа

Ранее в Добровском округе была объявлена угроза атаки БПЛА.

«Произошло падение БПЛА на строящееся здание ЦРБ... На месте... работают сотрудники правоохранительных органов», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Артамонов уточнил, что дрон рухнул на строящийся терапевтический корпус. В результате произошел пожар на площади 4 кв. м, была повреждена внешняя отделка и окна здания. Никто не пострадал.

Ранее силы ПВО уничтожили беспилотник самолетного типа над Брасовским районом Брянской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиЛипецк

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