В Курской области мужчина погиб при атаке украинского дрона на трактор

Мужчина погиб в результате атаки беспилотника в Большесолдатском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн.

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По его словам, между селами Большое Солдатское и Козыревка FPV-дрон квадрокоптерного типа атаковал трактор, работавший в поле, отмечает RT.

«В результате атаки погиб 40-летний механизатор. Приношу самые искренние соболезнования семье», - написал Хинштейн в мессенджере «Макс».

Ранее в курском селе Званное пожилой мужчина, который ехал на мопеде, погиб в результате атаки украинского беспилотника.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеБеспилотникиКурская Область

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