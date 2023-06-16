В Курской области локализован пожар на складе с пухом

В Курской области локализован пожар на складе для хранения пуха, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Четыре человека погибли при пожаре в доме в подмосковном Орехово-Зуево

Огонь тушат на площади 2 тысячи квадратных метров. Он вспыхнул в Курском районе. В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее в Москве произошел пожар на рынке «Садовод», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары

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