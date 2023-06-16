В Курской области локализован пожар на складе с пухом
16 июня 202306:40
В Курской области локализован пожар на складе для хранения пуха, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Огонь тушат на площади 2 тысячи квадратных метров. Он вспыхнул в Курском районе. В результате происшествия никто не пострадал.
Ранее в Москве произошел пожар на рынке «Садовод», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru