В Москве произошел пожар на рынке «Садовод»

Пожар произошел на рынке «Садовод» в Москве, загорелись три павильона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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По данным агентства, возгорание началось в одном из павильонов, однако огонь быстро распространился.

«Горят уже три павильона. Наблюдается плотное задымление», — указал собеседник ТАСС.

Отмечается, что люди экстренно покидают территорию рынка. По данным пресс-службы столичного ГУ МЧС, на месте ЧП работают пожарно-спасательные подразделения. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее пожар произошел в автосервисе на ул. Люблинской в Москве, в результате сгорели около 15 автомобилей, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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