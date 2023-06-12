Четыре человека погибли при пожаре в доме в подмосковном Орехово-Зуево
Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате пожара в частном доме в Орехово-Зуево. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Московской области.
По данным ведомства, о ЧП в деревне Яковлево городского округа Орехово-Зуево стало известно в 01:33 12 июня. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме.
«На момент прибытия спасателей наблюдалось горение дома по всей площади – 35 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека, из них двое - дети», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.
Причина произошедшего устанавливается, пишет RT.
Накануне пожар произошел в многоэтажке на Пятницком шоссе в Москве, более 20 жильцов подъезда эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, напоминает телеканал «360».
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