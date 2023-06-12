Четыре человека погибли при пожаре в доме в подмосковном Орехово-Зуево

По данным ведомства, о ЧП в деревне Яковлево городского округа Орехово-Зуево стало известно в 01:33 12 июня. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме.

«На момент прибытия спасателей наблюдалось горение дома по всей площади – 35 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека, из них двое - дети», — приводит РИА Новости сообщение МЧС.

Причина произошедшего устанавливается, пишет RT.

Накануне пожар произошел в многоэтажке на Пятницком шоссе в Москве, более 20 жильцов подъезда эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных, напоминает телеканал «360».

