В Курской области двух экс-работников ОПК обвинили в работе на разведку Украины
Двух бывших работников оборонного предприятия в Курской области обвинили в передаче данных украинской военной разведке. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что экс-сотрудников организации оборонно-промышленного комплекса заподозрили в передаче технической документации и образцов изделий военного назначения, используемых при создании вооружений и техники для российских Воздушно-космических сил. Кроме того, по данным правоохранителей, задержанные готовили взрывы на железной дороге в Курской и Белгородской областях.
Известно, что у подозреваемых изъяли более 4 кг взрывчатки, четыре взрывателя, документацию и изделия военного назначения.
Против фигурантов возбудили уголовное дело о государственной измене и приготовлении к диверсии. Обвиняемые арестованы, они дают признательные показания.
По данным ТАСС, речь идет о 50-летнем мужчине и 41-летней женщине, которых задержали в Курской области весной 2022 года. По данным правоохранителей, обвиняемые готовили диверсию на железной дороге.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru