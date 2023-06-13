В Курской области двух экс-работников ОПК обвинили в работе на разведку Украины

Отмечается, что экс-сотрудников организации оборонно-промышленного комплекса заподозрили в передаче технической документации и образцов изделий военного назначения, используемых при создании вооружений и техники для российских Воздушно-космических сил. Кроме того, по данным правоохранителей, задержанные готовили взрывы на железной дороге в Курской и Белгородской областях.

Известно, что у подозреваемых изъяли более 4 кг взрывчатки, четыре взрывателя, документацию и изделия военного назначения.

Против фигурантов возбудили уголовное дело о государственной измене и приготовлении к диверсии. Обвиняемые арестованы, они дают признательные показания.

По данным ТАСС, речь идет о 50-летнем мужчине и 41-летней женщине, которых задержали в Курской области весной 2022 года. По данным правоохранителей, обвиняемые готовили диверсию на железной дороге.

