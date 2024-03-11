В Курской области два человека пострадали при обстреле со стороны Украины

Украинские войска обстреляли село Гончаровка в Суджанском районе Курской области, в результате пострадали два человека. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт.

В Курской области из-за обстрела ВСУ погиб человек

«Один из жителей получил тяжелое ранение, другая жительница получила контузию. Им оказывается первая медицинская помощь», — написал губернатор в Telegram-канале.

По словам Старовойта, были повреждены домовладение, в котором жили пострадавшие, и личный автомобиль. Глава региона пообещал оказать помощь в восстановлении и ремонте имущества.

Ранее ВСУ обстреляли курское село Кульбаки, напоминает Ura.ru. При атаке погибла женщина, ее муж был ранен.

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ФОТО: РИА Новости
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