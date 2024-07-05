В Курской области два человека пострадали при атаке украинских дронов на АЗС
Два человека пострадали в результате атак украинских беспилотников на автозаправочные станции в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов в Telegram-канале.
«В городе Судже в результате сброса был ранен водитель легкового автомобиля. Он доставлен в Суджанскую районную больницу», — написал Смирнов.
Кроме того, в селе Заолешенка украинский дрон повредил автомобиль и помещение АЗС, пострадал один человек. Руководитель региона пообещал оказать собственникам необходимую помощь после атак.
Ранее в Курской области при обстреле ВСУ были повреждены здание музыкальной школы и расположенные неподалеку магазины.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru