В Курской области два человека пострадали после атаки украинского дрона
1 августа 202409:05
Украинский коптер атаковал микроавтобус в Курской области, пострадали два человека. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.
Инцидент произошел близ станции Глушково Глушковского района.
«Ранены водитель и одна из пассажирок», — написал Смирнов в Telegram-канале.
Пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу, медики оказывают им помощь.
Ранее женщина получила ранения при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА на жилой дом в курской Судже, напоминает РЕН ТВ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru