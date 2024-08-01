В Курской области два человека пострадали после атаки украинского дрона

Украинский коптер атаковал микроавтобус в Курской области, пострадали два человека. Об этом сообщил врио главы региона Алексей Смирнов.

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Инцидент произошел близ станции Глушково Глушковского района.

«Ранены водитель и одна из пассажирок», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Пострадавших доставили в Глушковскую районную больницу, медики оказывают им помощь.

Ранее женщина получила ранения при сбросе взрывного устройства с украинского БПЛА на жилой дом в курской Судже, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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