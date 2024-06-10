В Курской области два административных здания повреждены при атаке дронов ВСУ

ВСУ пытались атаковать беспилотниками приграничные районы Курской области, стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы обезвредили и уничтожили восемь дронов. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

Как отметил руководитель региона, накануне вечером и ночью 10 июня противник попытался ударить по территории области дронами-камикадзе, квадрокоптерами и тяжелым восьмивинтовым октокоптером.

«По предварительной информации, повреждено два административных здания – в городе Судже и поселке Коренево. Пострадавших нет», — написал Смирнов в Telegram-канале.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на понедельник средства ПВО сбили четыре украинских дрона над Брянской областью, напоминает RT.

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