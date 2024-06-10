Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ

Три украинских дрона самолетного типа сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами Министерства обороны», — указал глава области.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.

Ранее украинский БПЛА атаковал бойцов самообороны в Борисовском районе Белгородской области, пострадали три человека, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотники

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