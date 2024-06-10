Над Брянской областью уничтожили три беспилотника ВСУ
10 июня 202407:58
Три украинских дрона самолетного типа сбили над Брянской областью, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Три беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Навлинским районом силами Министерства обороны», — указал глава области.
Богомаз подчеркнул, что пострадавших нет, разрушений не зафиксировано.
Ранее украинский БПЛА атаковал бойцов самообороны в Борисовском районе Белгородской области, пострадали три человека, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru