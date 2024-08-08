В Курской области число пострадавших при обстрелах детей увеличилось до девяти
8 августа 202415:37
В Курской области число пострадавших при обстрелах детей увеличилось до девяти. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.
По её словам, двоих несовершеннолетних направили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.
«Остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске», - написала она в Telegram-канале.
Ранее в Курской епархии заявили, что из мужского монастыря под Суджей эвакуировали 17 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru