В Курской области число пострадавших при обстрелах детей увеличилось до девяти

В Курской области число пострадавших при обстрелах детей увеличилось до девяти. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка в регионе Наталья Листопадова.

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По её словам, двоих несовершеннолетних направили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

«Остальные ребята проходят стационарное и амбулаторное лечение в Курске», - написала она в Telegram-канале.

Ранее в Курской епархии заявили, что из мужского монастыря под Суджей эвакуировали 17 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова / AP / TASS
ТЕГИ:Детский ОмбудсменКурская ОбластьОбстрелДети

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