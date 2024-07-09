В Курской области беспилотники ВСУ атаковали АЗС

По его словам, в результате атаки на заправочной станции возник пожар. Прибывшие для тушения огня пожарные также были атакованы ещё одним украинским дроном.

«Обошлось без пострадавших», - написал он.

Ранее Смирнов заявил, что украинский беспилотник атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, никто из работников предприятия не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

