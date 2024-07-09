В Курской области беспилотники ВСУ атаковали АЗС
9 июля 202415:37
Украинский беспилотник атаковал АЗС в городе Суджа Суджанского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио главы региона Алексей Смирнов.
По его словам, в результате атаки на заправочной станции возник пожар. Прибывшие для тушения огня пожарные также были атакованы ещё одним украинским дроном.
«Обошлось без пострадавших», - написал он.
Ранее Смирнов заявил, что украинский беспилотник атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, никто из работников предприятия не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ученые в России научились получать бионефть из тростника
- Госдума приняла поправку о выплате пособия беременным женщинам
- МВД Дагестана сообщило о заключении 140 человек после беспорядков в Махачкале
- Муфтият Дагестана после запрета никабов предложил закрывать лицо веером
- «Не готовить впрок и все мыть»: Врач рассказала, как избежать отравлений в жару
- Премьер Индии получит высшую госнаграду России
- Российский хоккейный клуб будет бороться за звание чемпиона Белоруссии
- Глава Рособрнадзора назвал причину появления ЕГЭ в России
- «Роскосмос» планирует запустить конвейерное производство спутников в 2026 году
- В Госдуме высмеяли идею ярославского депутата о неравенстве мужчин и женщин
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru