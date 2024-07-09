В Курской области беспилотники ВСУ атаковали АЗС

Украинский беспилотник атаковал АЗС в городе Суджа Суджанского района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

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По его словам, в результате атаки на заправочной станции возник пожар. Прибывшие для тушения огня пожарные также были атакованы ещё одним украинским дроном.

«Обошлось без пострадавших», - написал он.

Ранее Смирнов заявил, что украинский беспилотник атаковал подстанцию маслодельного комбината в Судже, никто из работников предприятия не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарАтакаВСУСпецоперацияКурская Область

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