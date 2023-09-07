В Курской области 9 человек отравились шаурмой

В городе Льгове Курской области девять человек обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции, сообщает «Российская газета».

Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении шаурмой во Владимире

В Роспотребнадзоре рассказали, что все заболевшие до этого ели шаурму, приобретенную на одном из местных предприятий общественного питания.

В Ведомстве отметили, что начата проверка по факту массового отравления. На точке, где продают шаурму, специалистами Роспотребнадзора взяты пробы.

Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорШаурмаОтравлениеКурская Область

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