В Курской области 9 человек отравились шаурмой
7 сентября 202316:30
В городе Льгове Курской области девять человек обратились к медикам с признаками острой кишечной инфекции, сообщает «Российская газета».
В Роспотребнадзоре рассказали, что все заболевшие до этого ели шаурму, приобретенную на одном из местных предприятий общественного питания.
В Ведомстве отметили, что начата проверка по факту массового отравления. На точке, где продают шаурму, специалистами Роспотребнадзора взяты пробы.
Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru