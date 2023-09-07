В Курской области 9 человек отравились шаурмой

В Роспотребнадзоре рассказали, что все заболевшие до этого ели шаурму, приобретенную на одном из местных предприятий общественного питания.

В Ведомстве отметили, что начата проверка по факту массового отравления. На точке, где продают шаурму, специалистами Роспотребнадзора взяты пробы.

Ранее более 40 человек отравились шаурмой в кафе на севере Москвы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

