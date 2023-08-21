Полиция задержала подозреваемого в массовом отравлении шаурмой во Владимире
Правоохранители задержали мужчину, который поставлял мясо в точки общепита во Владимире, где произошло массовое отравление граждан шаурмой, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Владимирской области.
По данным ведомства, задержан 46-летний житель Подмосковья. По версии следствия, он поставлял в пункты общественного питания во Владимире не отвечающую требованиям безопасности мясную продукцию, «переработка которой выполнялась с нарушениями санитарно-эпидемиологических норм».
«Мужчина допрошен в качестве подозреваемого, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», - говорится в сообщении.
Ранее губернатор Владимирской области Александр Авдеев заявил, что число отравившихся шаурмой во Владимире увеличилось до 107 человек, около половины пострадавших были госпитализированы, в ряде случаев был диагностирован сальмонеллёз, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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