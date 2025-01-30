В Курской областе при атаке ВСУ был ранен мирный житель

По его словам, под удар попал жилой дом в деревне Воронок Рыльского района. В результате был ранен хозяин жилища, которое в результате прилёта загорелось.

«Бойцы «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего, вся необходимая медицинская помощь ему будет оказана», - уточнил Хинштейн.

Он добавил, что также были атакованы населённые пункты в Кореневском районе, никто не пострадал.

Ранее Хинштейн заявил, что почти 1,2 тысячи человек пропали без вести в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».