В Курской областе при атаке ВСУ был ранен мирный житель
Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали два района Курской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
По его словам, под удар попал жилой дом в деревне Воронок Рыльского района. В результате был ранен хозяин жилища, которое в результате прилёта загорелось.
«Бойцы «Барс-Курск» эвакуируют пострадавшего, вся необходимая медицинская помощь ему будет оказана», - уточнил Хинштейн.
Он добавил, что также были атакованы населённые пункты в Кореневском районе, никто не пострадал.
Ранее Хинштейн заявил, что почти 1,2 тысячи человек пропали без вести в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Курской областе при атаке ВСУ был ранен мирный житель
- В Серпухове задержан экс-сотрудник администрации по подозрению в коррупции
- В Сириусе организовали штаб для мониторинга экологии после ЧП с мазутом
- Иноагенты Белый и Шац пожаловались на свой статус
- Сербские студенты начали двухдневный марш из Белграда в Нови-Сад
- СМИ: В Москве задержали бывших заместителей Чубайса
- Автобус переехал выпавшую из салона россиянку в Ростове-на-Дону
- Конгрессмен Эстес: Расследование авиакатастрофы над Вашингтоном займет недели
- Трамп выступит с речью о крушении самолета
- Фильм «Плохая девочка» с Николь Кидман собрал в прокате более $50 миллионов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru