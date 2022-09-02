В Курске загорелся торговый центр
Пожар произошел в торговом центре «Бумеранг» в Курске, на место выехали экстренные службы. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.
«В 09.34 … поступило сообщение о загорании торгового центра по адресу: улица Хрущева в городе Курске», — отметили в ведомстве.
В МЧС сообщили о задымлении на третьем этаже ТЦ; позже в ведомстве уточнили, что возгорание происходит на втором этаже здания. По предварительным данным, огонь распространился на площади 20 кв. м, пишет RT. Посетители торгового центра были эвакуированы.
«К ликвидации пожара привлекались 36 человек, 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 27 человек, 8 единиц техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются», — добавили в МЧС.
На минувшей неделе пожар произошел на рынке в городе Волжском Волгоградской области, напоминает «Свободная пресса». Персонал и посетителей эвакуировали. Площадь возгорания составляла 7 тысяч кв. м.
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