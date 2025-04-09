Футболист «Динамо» Мухин обвинил управляющего клуба в избиении

Управляющий владивостокского футбольного клуба «Динамо» Эдуард Сандлер подозревается в избиении полузащитника команды Антона Мухина. Об этом сообщил агент пострадавшего игрока Антон Смирнов в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел во время восстановительных процедур команды в общественной бане. Сандлер сначала ударил 19-летнего спортсмена в лицо в парной, а затем нанес еще несколько ударов в другом помещении. Всего, по данным Смирнова, Мухин получил пять ударов, два из которых пришлись в область головы. Причиной конфликта якобы стало то, что футболист не поприветствовал управляющего клуба. Отмечается, что Мухин не знал о должности Сандлера и намеревался сесть рядом с ним в парной.

Следователи задержали калининградского депутата за избиение женщины

Игрок был госпитализирован. В медицинском учреждении у него диагностировали сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей в области глаза. Пострадавший обратился в полицию с заявлением на Сандлера.

Антон Мухин выступает за «Динамо» с февраля 2025 года на правах аренды из «Нижнего Новгорода». В составе владивостокской команды он провел шесть матчей во Второй лиге. Ранее полузащитник сыграл 10 встреч в Российской премьер-лиге и пять матчей в Кубке России за нижегородский клуб, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:ИзбиениеФутболист

Горячие новости

Все новости

партнеры