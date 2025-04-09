Футболист «Динамо» Мухин обвинил управляющего клуба в избиении

Игрок был госпитализирован. В медицинском учреждении у него диагностировали сотрясение мозга, дисторсию шейного отдела позвоночника и ушиб мягких тканей в области глаза. Пострадавший обратился в полицию с заявлением на Сандлера.

Антон Мухин выступает за «Динамо» с февраля 2025 года на правах аренды из «Нижнего Новгорода». В составе владивостокской команды он провел шесть матчей во Второй лиге. Ранее полузащитник сыграл 10 встреч в Российской премьер-лиге и пять матчей в Кубке России за нижегородский клуб, передает «Радиоточка НСН».

