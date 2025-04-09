В России появятся ограничения на снятие наличных
Ограничения на снятие наличных денег введут в России с 1 сентября 2025 года, следует из поправок к федеральному закону.
Если операция снятия наличных характеризуется отклонениями от привычного поведения клиента (нетипичная сумма, частота или место снятия, например, в ночное время или в другом городе), банк обязан предпринять меры. При обнаружении хотя бы одного подобного признака, указывающего на возможное несанкционированное снятие средств, финансовое учреждение временно приостанавливает операцию выдачи.
Блокировка выдачи наличных через банкомат будет частичной и носить временный характер. Банк, заметивший признаки подозрительной активности, вправе заблокировать сумму, превышающую 50 тысяч рублей в сутки.
Ограничение действует в течение 48 часов с момента запроса на выдачу средств. Для определенных групп населения появятся дополнительные ограничения: жертвы мошенников, внесенные в базу Центробанка, не смогут снимать больше 100 тысяч рублей в месяц.
Ранее Центробанк объявил о продлении с 1 апреля до 30 сентября 2025 года включительно ограничений на перевод средств за рубеж, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru