В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на площади 800 кв. м

Складское помещение загорелось в поселке Красногвардейское в Крыму, площадь пожара составила 800 кв. м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по республике.

В Комсомольске-на-Амуре загорелся склад на площади 2000 кв. м

Отмечается, что сообщение о задымлении на территории склада на улице Дорожной в Красногвардейском поступило утром, в 06:11 мск.

«К моменту прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горело здание на площади 800 кв. м», - сообщили в МЧС.

Возгорание удалось локализовать в 06:58 мск, угрозы распространения огня нет, никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РегионыПожарКрым
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