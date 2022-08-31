В крымском поселке Красногвардейское загорелся склад на площади 800 кв. м

Отмечается, что сообщение о задымлении на территории склада на улице Дорожной в Красногвардейском поступило утром, в 06:11 мск.

«К моменту прибытия первого пожарного расчета открытым огнем горело здание на площади 800 кв. м», - сообщили в МЧС.

Возгорание удалось локализовать в 06:58 мск, угрозы распространения огня нет, никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

